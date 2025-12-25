女の勘は鋭いもの。ラブラブなクリスマスデートの最中でも、不穏なニオイが少しでもあれば、レーダーが反応する人は多いようです。そこで今回は、10代から20代の独身女性230名に聞いたアンケートを参考に「『元カノと来た？』と感じるクリスマスデートの行き先」をご紹介します。【１】男友達と行くはずもない「客室露天風呂付き温泉宿」「ステキすぎる小旅行に連れて行かれると疑っちゃう」（20代女性）というように、素直に彼氏