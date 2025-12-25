◆第７１回東京大賞典・Ｇ１（１２月２９日、大井競馬場・ダート２０００メートル）追い切り＝１２月２５日、美浦トレセン３歳ダート２冠馬のナチュラルライズ（牡３歳、美浦・伊藤圭三厩舎、父キズナ）が、ジャパンダートクラシック２着からの巻き返しを狙っている。この中間は日曜にも半マイルで追い切りをこなしたり、ダートコースに入れるなど調整を工夫している。この日はＷコースを単走で５ハロン６９秒９―１１秒７。ゴ