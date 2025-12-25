恋愛・婚活コンサルタントの田中亜依です。10年間の婚活で600人以上とデートを重ねた経験を活かし、今では年間1000人以上の相談に応じています。国際線ファーストクラスを担当していた元客室乗務員の桜さん（仮名・38歳）に、コミュニケーション術を聞く本シリーズ。桜さんは客室乗務員として国際線のファーストクラスを担当した後、指導員として活躍しており、ホスピタリティ分野のプロです。移動や帰省が増えるこの時期、