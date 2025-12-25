放送作家、タレント、演芸評論家、そして立川流の「立川藤志楼」として高座にもあがる高田文夫氏が『週刊ポスト』で連載するエッセイ「笑刊ポスト」。今回は、2025年に他界したプロ野球選手たちについてお届けする。＊＊＊2025年もゲームセットである。海の向こうで大谷翔平の大爆発、海のこっちでは長嶋茂雄の人生サヨナラ本塁打。この年は野球ファンならずとも"グッバイミスター"の年として心に残り続けるだろう。