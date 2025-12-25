初ファイナリストにして観客を爆笑に包み、見事2025年のM-1グランプリチャンピオンに輝いたたくろう。初めてたくろうの漫才を見た人がほとんどという状況での優勝は、まさに新時代の幕開けにふさわしいものでした。一方、初顔が揃った審査員の中で特に存在感を放っていたのがミルクボーイの駒場孝さんでした。◆審査員「9人体制」の新時代。注目を集めた初審査員・駒場孝2025年のM-1グランプリは昨年同様、審査員は9人体制でしたが