プロ通算113勝を挙げているジャンボこと尾崎将司さんがS状結腸がんのため12月23日に死去した。78歳だった。【写真】若かりし頃の尾崎さん。女子ゴルフ・原英莉花とともにジュニアの練習を見守る姿も70歳を超えてから設立したNPO法人『ジャンボ・スポーツ・ソリューション』の活動のひとつとして、プロゴルファーを目指すジュニア選手に練習環境と指導者を提供しようとスタートしたのが『ジャンボ尾崎ゴルフアカデミー』だった