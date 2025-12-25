大相撲の幕内・若隆景（荒汐）が２５日、東京・中央区の部屋で行われた朝稽古で基礎運動で汗を流し、今年の稽古を納めた。９月の秋場所では大関昇進に挑んだが、６勝９敗で負け越し。悔しさも味わった２０２５年を振り返って「１月は返り三役の小結から始まって、また上位に戻ってきた年だった。もちろん今年１年間の結果に満足はしていない。もっと上の番付を目指して稽古に精進していきたいと思う」と話した。２１日まで行