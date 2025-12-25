2025年1〜10月、女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとにtop5まで紹介します。こちらは、「ビューティ」ジャンルの人気記事です。（初公開日は10月4日記事は取材時の状況です）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝「最近飼いはじめたヒルに血を吸わせたの」このセリフ、ホラーではなく美容の話。「医療用のヒルに血を吸わせてデトックス効果を図る」というヒル美容を実践しているのが、漫画家のまんきつさんです。