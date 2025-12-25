報道陣に公開された火災現場＝25日午前、大分市佐賀関大分市佐賀関の大規模火災で、市は25日、火元の住宅跡を報道陣に公開した。周辺は狭い路地が多く、消防車両が入れず消火活動が難航した一因とみられる。市は来年1月中旬に公費で始めるがれきの撤去に向け、重機が往来できるよう市道の拡幅などを検討する。公開したのは、今も立ち入りが規制されている焼損地域。小雨が降り、風で灰が舞う中、市職員が案内した。火元となっ