ボートレース徳山の「BTS田布施開設9周年記念スポーツニッポン杯争奪戦」は2日目を終えた。今節はダブルドリーム制。第2弾の2日目12Rドリーム戦は、高田明（40＝佐賀）が3コースから鮮やかに捲り差しで突き抜けた。2コースの今井がスタートで遅れていたことも幸いだったか。「展開も良かったが、スロー起こしで（カドの）中辻さんの伸びを止められたし、行き足も良かったんだと思う。ターンの足や道中の押し感もあった」前