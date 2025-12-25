自動車大手8社の11月の世界生産台数が25日、出そろった。ホンダは中国資本の半導体企業を巡る混乱で車向け半導体が不足した影響で、前年同月比33.7％減の21万8927台となり、統計をさかのぼれる2001年以降で11月として過去最低だった。8社の合計は6.4％減の198万5727台で、ホンダを含む5社が減少した。ホンダはメキシコの工場を停止し、米国とカナダの工場では減産していた。トヨタ自動車は中国や日本が落ち込み、5.5％減の82万