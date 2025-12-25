ソースネクストは、『Windows 11 Pro 15.6インチノート型PC 1TB』を2026年1月下旬頃に発売することを発表した。 【画像】15.6インチの大画面ディスプレイ本体外観 本製品は、インテル®Core™ i5-12450H プロセッサー、メモリ16GB、SSD 1TB、15.6インチ大画面ディスプレイを搭載したノートパソコンだ。発売から2ヶ月で完売した前モデルのアップグレードモデルである。 前モデル