次世代のホープたちが点取り方式の団体戦で競う「2025サニックス旗福岡国際中学生柔道大会」（西日本新聞社など主催、サニックスホールディングスなど特別協賛）が26日、福岡県宗像市のグローバルアリーナで開かれる。韓国や台湾、南アフリカなどの海外勢を含む男子65、女子50の計115チームがエントリー。男子（5人制）は3連覇を目指す埼玉栄など、女子（3人制）は4年ぶりの優勝を狙う敬愛（福岡）などを軸に熱い闘いが繰り広げ