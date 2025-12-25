ÀÅ²¬¸©¤Ï12·î25Æü¡¢¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡»ö¶È¼Ô¤Ø¤ÎÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹Èï³²¤Ë¤è¤ê¡¢¸©¤ä¸©Æâ34»ÔÄ®¡ÊÉÍ¾¾»Ô¤Ï½ü¤¯¡Ë¤È¥áー¥ë¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤·¤¿»ÔÌ±¤ä»ö¶È¼Ô¤ò´Þ¤àÌó2Ëü·ï¤Î¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬Ï³¤¨¤¤¤·¤¿²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸©¤È34»ÔÄ®¤Ï¡¢¡Ö¼«¼£ÂÎ¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¥¯¥é¥¦¥É¡×¤ò¶¦Æ±±¿ÍÑ¤·¡¢TOKAI¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¤Ë°ÑÂ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£TOKAI¤Ï12·î19Æü¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¥áー¥ë