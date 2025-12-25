小平智や久常涼、岩井明愛・千怜姉妹ら多くの男女ツアープロが使用するグリップメーカーのPALMAX（パルマックス）は24日、千葉県の麻倉カントリークラブで「PALMAX Professional×Junior」を開催。同グリップを使用しているジュニア4人を招待し、小平、鈴木晃祐、佐藤心結、藤井美羽らプロとラウンドを共にした。将来プロを見据えるジュニアたちは、夢のような一日をで多くのことを吸収した。【連続写真】ショット巧者・松山英樹