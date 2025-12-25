子どもと接する仕事に就く人の性犯罪歴の確認を義務付ける「日本版DBS」の導入を前に、こども家庭庁は制度に取り組んでいる事業者を示す認定マークを発表しました。こども性暴力防止法に基づく「日本版DBS」は、子どもと接する職業を対象に、性犯罪歴の確認を義務付ける制度で、来年12月25日から始まります。導入まで1年となったきょう、こども家庭庁は制度に取り組んでいる事業者を示す「認定マーク」を発表しました。ダンディ坂