先月（11月）、日本にある宿泊施設に泊まった中国人はのべ195万人で、前の月と比べ53万人ほど減ったことがわかりました。観光庁が発表した宿泊旅行統計調査によりますと、先月、日本にある宿泊施設に泊まった中国人の数は、のべおよそ195万人でした。この数字は速報値のため、今後、変動がありますが、10月はのべ247万8800人（2次速報値）だったため、前の月と比べるとおよそ53万人減りました。また、前の年の同じ月と比べても、お