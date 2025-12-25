秋篠宮家の長男・悠仁さまが、元旦に行われる「新年祝賀の儀」に初めて出席されることが発表されました。宮内庁は、来年1月1日の「新年祝賀の儀」に悠仁さまが出席されると発表しました。「新年祝賀の儀」は天皇皇后両陛下が皇族や総理大臣らから新年の挨拶を受けられる儀式で、9月に成年式を終えた悠仁さまは、今回初めて参列されます。また、1月9日にさまざまな学問の第一人者から講義を受けられる「講書始の儀」にも、悠仁さま