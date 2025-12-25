日本百貨店協会が２５日発表した１１月の全国百貨店売上高は、前年同月比０・９％増の５２１４億円で、４か月連続のプラスとなった。気温の低下に伴い冬物衣料が伸び、国内売り上げが好調だった。免税売上高は２・５％減の約５０２億円で、２か月ぶりにマイナスとなった。免税売上高や客数は、中国や台湾からの訪日客についてはプラスを維持したが、香港や韓国からの訪日客では大きく減少した。全体の売上高から免税分を除い