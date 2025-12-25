ヨルダン川西岸地区ヘブロンで毎週行われる入植者向けのツアー中、イスラエル人が警備に当たる部隊を見つめる様子＝13日/Mussa Qawasma/Reuters（CNN）欧州など13カ国と日本は24日、占領下にあるヨルダン川西岸の新たなユダヤ人入植地19カ所を承認したイスラエルの決定を非難し、地域の長期的な平和と安全への展望を損なうものだと指摘した。共同声明では「ヨルダン川西岸での入植地拡大政策の一環に当たる今回の一方的行動は、国