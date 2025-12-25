ややドル安も動きは限定的＝東京為替概況 オセアニア市場が休場、アジアも日本と中国などごく一部を除いて休場という状況で参加者が少なく、閑散とした展開。今週の片山財務相による円安けん制もあって１５６円台での買いに慎重となり、朝の１５５円９７銭から午後に１５５円６５銭まで売りが出た。もっとも動き自体に勢いは見られず。 ドル人民元が年初来安値を更新するなど、ドルは全面安傾向。ただ、材料不