スポーツ用品メーカーのミズノ株式会社は２５日、プロ野球選手が使用した木製バットをリサイクルしたバット再生デニムバッグ「侍ジャパンオーセンティックバックパック」を製作したと発表した。来年２月１４〜２４日の宮崎キャンプ（ひなたサンマリンスタジアム宮崎）から侍ジャパンの選手が使用する。一般にも、来年１月上旬からミズノ公式オンラインで予約を受け付け、同２月下旬ごろに届ける予定。価格は３万３０００円（税込