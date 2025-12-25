お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春の妻で、元モーニング娘。の藤本美貴が２５日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。ゲストとしてお笑いタレントの横澤夏子が登場し、ランドセルを購入するために行う活動「ラン活」について話した。４月から小学生になる横澤の長女。ランドセルを入学の１年以上前に購入したものの、届いたランドセルをまだ娘に見せていないという。これに対し、藤本は「でも見せた方がいいんじゃな