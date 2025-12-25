契約を更改し、記者会見する中日・上林＝25日、ナゴヤ球場中日の上林誠知外野手が25日、ナゴヤ球場で契約交渉し、今季の1750万円から2倍以上となる年俸4600万円で更改した。加入2季目で外野の一角に定着。ソフトバンク時代の輝きを取り戻し「野球人生の分岐点になったと思う。復活できてうれしい」と充実感たっぷりに振り返った。134試合で17本塁打、52打点、打率2割7分をマーク。自己最多を大幅に更新する27盗塁と足でも新境