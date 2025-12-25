12月26日（金）の『徹子の部屋』に、タモリが登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！2024年に続き、年末最後のゲストのタモリ。お茶の間に愛され続け、テレビ界の鬼才として変わらぬ人気を誇っている。そもそもタモリと黒柳徹子との縁は1977年。おもしろい人がいると、テレビに出ていたまだ無名のタモリを『徹子の部屋』に登場させたのが始まりだった。それ以来、黒柳が興味を持っているのがタモリの日常生活。「毎朝