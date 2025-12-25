きょう東証グロース市場に新規上場したリブ・コンサルティングは、午前１０時５分に公開価格１０００円を４００円（４０．０％）上回る１４００円で初値をつけた。直後に１４４０円に上昇したが、その後は換金売りに押される展開で、午後３時９分には１２２２円の安値をつけた。大引けにかけてはやや持ち直し１２８０円で初日の取引を終えた。 出所：MINKABU PRESS