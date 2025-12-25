２５日の債券市場で、先物中心限月３月限は続落。一部報道を受けた需給改善期待の買いは朝方で一巡し、財務省が実施した２年債入札が低調な結果になると下げに転じた。 ロイター通信が２４日に「財務省は、市中向けに新規発行する超長期国債の２０２６年度発行額を１７兆円程度と、当初比７兆円程度減らす方向で調整に入った」と報じ、長期金利の指標となる１０年債の増額も見送ると伝えたことから需給の引き締まりを