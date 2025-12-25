まるで悲劇のヒロイン気取りじゃない▶▶この作品を最初から読む幼馴染の満里奈に授かり婚を報告したさおり。しかし、返ってきたのは「順番を間違えちゃった？」という心ない言葉でした。それ以来、満里奈の無神経な言動に悩まされる日々が続きます。その後、出産を控えたさおりは、子どもの名前を巡って満里奈と激しく対立。これにより、二人の関係はついに決定的なものとなってしまいます。果たして、友情は修復できる