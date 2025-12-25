清水エスパルスは12月25日、横浜F・マリノスの井上健太が完全移籍で加入すると発表した。福岡大を卒業後の2021年に大分トリニータに加入した井上。23年に横浜FMに移籍し、３シーズンにわたりプレー。持ち前のスピードで攻撃にアクセントをもたらす存在として奮起した。清水の公式サイトで、反町康治GMは次のように27歳アタッカーを紹介する。 「活動量の豊富さに加え、シャープな動きで左右のMFを主戦場として攻守に渡