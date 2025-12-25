BTSのJIMIN（ジミン）が自身のInstagramを投稿。クリスマスにちなんだショットなど、数多くの写真を3本に渡り投稿した。 【写真】BTSジミンのセンス溢れるプライベートショット／ジョングクとの2ショットも（6枚目）／ジミンの自然体の姿／『Are You Sure?!』最終回ハイライトほか ■“クリスマスプレゼント”のような写真が到着！“グクミン”2ショットも 12月24日のクリスマスイブ、JIMINは3本の投稿にわたってプライ