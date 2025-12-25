25日15時45分、TOPIX先物期近2026年3月限は前日清算値比19ポイント高の3427ポイントで取引を終えた。出来高は1万1461枚だった。この日のTOPIXの現物終値3417.98ポイントに対しては9.02ポイント高。 株探ニュース