25日15時45分、東証グロース市場250指数先物期近2026年3月限は前日清算値比16ポイント高の668ポイントで取引を終えた。出来高は3274枚だった。この日の東証グロース市場250指数の現物終値676.28ポイントに対しては8.28ポイント安。 株探ニュース