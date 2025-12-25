瑞光 [東証Ｐ] が12月25日大引け後(16:00)に決算を発表。26年2月期第3四半期累計(3-11月)の連結経常損益は7.8億円の黒字(前年同期は1.7億円の赤字)に浮上し、通期計画の10.5億円に対する進捗率は5年平均の61.6％を上回る74.6％に達した。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した12-2月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比12倍の2.6億円に急拡大する計算になる。 直近3ヵ月