メガソーラー建設予定地に隣接する北海道釧路市内の町内会が、事業者から十分な説明がないまま工事が進められようとしていると、再度説明の場を設けるように訴えました。大阪の日本エコロジーは現在、釧路市内12か所でメガソーラーの工事を12月から始める計画です。そのうち8か所は市から希少生物の調査不足が指摘され協議中ですが、昭和地区の建設予定地では12月22日に10本以上の木が伐採されまし