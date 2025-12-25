緊張している時や授業中や電車の中、会議中におなかが突然痛くなりトイレに行きたくなることは誰でもある。「なんでこんな時に」と悲壮な気分になりながら、必死におしりに力を入れる。そんな時、肛門はどうなっているのだろうか。【漫画】本編を読む本記事の前半は、身近だけど意外と知られていない肛門の構造にスポットライトを当て、後半は、日常の「あるある」現象にスポットを当てながら科学的に解明していくギャグ漫画『科学