“女芸人マニア”として知られているお笑いコンビ「馬鹿よ貴方は」の新道竜巳が、これから“馬鹿売れ”しそうな女芸人を紹介するこの連載。今回は、今年の漫才日本一決定戦「Ｍ―１グランプリ２０２５」で決勝進出し、強烈な印象を残した女性コンビの芸人人生を振り返ってみた――。気付けば日本を代表する女性コンビになっていました。【プロフィル】コンビ名‥ヨネダ２０００所属事務所‥吉本興業養成所‥ＮＳＣ東京校２