Image: Sundry Photography / Shutterstock.com 子どもの安全を脅かすのは、絶対ダメ。Alphabet傘下の自動運転車開発企業のWaymo（ウェイモ）が、米運輸省道路交通安全局（NHTSA）から交通安全法規に違反したとして調査要請を受けたことがわかりました。同社のロボタクシーは複数の州で運用が開始されており、今後さらに拡大していく計画です。自動運転車にとって最も重要なのは安全性。しか