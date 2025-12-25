【モデルプレス＝2025/12/25】元モーニング娘。のタレントの石川梨華が12月25日、自身のInstagramを更新。クリスマスイブの豪華食卓を公開した。【写真】40歳元モー娘。「彩り鮮やかでクリスマスらしい」6品並んだ豪華食卓◆石川梨華、クリスマスイブの食卓公開石川は「クリスマスイヴメニュー」と記し、リースの形に盛り付けたリースサラダ、チキン、ガーリックトースト、カルパッチョ、海老グラタン、野菜がたっぷり入ったコンソ