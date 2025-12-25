¥¤¥á¥¯¥é¤äÉ÷Â¯Å¹¤Ç¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¥×¥ì¥¤¤Ï¡ÈÀ­É÷Â¯¤ÎÊ¸²½»Ë¡É¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÎò»Ë¤òÉ÷Â¯¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦À¸¶ðÌÀ»á¤¬Ãµ¤ëÏ¢ºÜÂè£±²ó¤Î¸åÊÔ¡£ÌÑÁÛ¤ò¥ê¥¢¥ë¤Ê·Á¤Ë¼Â¸½¤·¤¿¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¥ë¡¼¥à¡×¤Î¡È¸¶·Á¡É¤Ï19À¤µª¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÚÁ°ÊÔ¡ÛÀ¤³¦Åª¤ÊÌ¾ºîÊ¸³Ø¤¬¥Ò¥ó¥È¤Ë¡Ä¡È¥µ¡¼¥Ó¥¹¡É¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¤¥á¥¯¥éÁðÁÏ´ü(https://friday.kodansha.co.jp/article/451366)¡È¤ï¤«¤á¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¡É¤ò³Ú¤·¤ó¤À±Ñ¹ñ¹ÄÂÀ»ÒÀ­É÷Â¯¤Ë¤ª