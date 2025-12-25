「これからのチームというのが（入団の）決め手でした」メジャー挑戦組出場の追い風になるのか？ 巨人岡本は「絶対に出たい。ただ…」ホワイトソックス入りする村上宗隆（25）は会見でこう言った。若手中心で再建中のチームだからこそ、やり甲斐もあるということだろう。それが本音かどうかはともかく、同じくポスティングでメジャー移籍を目指す岡本和真（29）は何を基準に球団を選ぶのか。メジャー挑戦が決まったときの