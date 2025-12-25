ファジアーノ岡山 川浪吾郎選手 サッカーJ1・ファジアーノ岡山は、GK・川浪吾郎選手(34)との来季の契約を更新したと発表しました。 川浪選手は2025年シーズン途中にJ1・広島からファジアーノに加入。第34節のホーム・C大阪戦では、正守護神のブローダーセン選手が退場となった後、移籍後初出場を果たし、続く第35節・アウェーFC東京戦ではスタメン出場しました。