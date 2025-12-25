村上がトレード要員──。村上宗隆がWBC出場へ ホワイトソックスGMが容認「懸念することはない」2年総額3400万ドル（約53億400万円）でホワイトソックス入りが決まった村上宗隆（25）。当初は1億ドル（約156億円）規模の大型契約が予想されたが、短期契約に落ち着いた。ホワイトソックスは3年連続でシーズン100敗以上。今季は102敗でア・リーグ中地区最下位に沈んでおり、村上には救世主の期待がかかる中、仰天情報が飛び交