明日26日(金)にかけて冬型の気圧配置が強まり、日本海側では警報級の大雪になる恐れ。交通障害に警戒が必要。2026年1月1日(木)は太平洋側で晴れる所が多く、初日の出が拝めそう。1月2日(金)は広い範囲で冷たい雨が降る。26日(金)仕事納め日本海側を中心に大雪や猛ふぶき交通機関の乱れに警戒明日26日(金)は日本付近は強い冬型の気圧配置になり、今シーズン最強クラスの寒気が流れ込みます。今回の寒気の特徴は、西日本方面か