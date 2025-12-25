ソフトバンク時代、何度もポスティングを訴えながら承認されず、海外FAで海を渡った千賀滉大（現メッツ）は、かつて日刊ゲンダイにこう"予言"ていた。ソフトバンク入り決定的に…“半シーズンの男”前阪神デュプランティエ獲得の勝算「（何年も訴え続けているのは）僕がポスティングでメジャーに行けなくても、僕のような選手は今後も出てくるということを、球団には知ってもらいたかった。後から出てくる選手のため、という意味