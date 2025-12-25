Microsoftのエンジニアであるギャレン・ハント氏が、ビジネス特化SNSのLinkedInに「私の目標は2030年までにMicrosoftのCおよびC++で書かれたコードを、AIとアルゴリズムを組み合わせてすべてRustに置き換えること」と語り、物議を醸しています。Principal Software Engineer (CoreAI) | Microsoft Careers | Galen Hunt | 30件のコメントhttps://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7407863239289729024/Microsoft want