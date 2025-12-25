◆第７１回東京大賞典・Ｇ１（１２月２９日、大井競馬場・ダート２０００メートル）追い切り＝１２月２５日、美浦トレセン帝王賞、ＪＢＣクラシックとＪｐｎ１を２連勝中のミッキーファイト（牡４歳、美浦・田中博康厩舎、父ドレフォン）が、３頭併せで併入した。Ｗコースで先行した大外のミッキーマカパ（３歳２勝クラス）、強めに追われた中のサレジオ（２歳１勝クラス）に３番手から脚を伸ばして並んでゴール。時計は６ハロ