ローマ教皇レオ14世は、就任後初めてとなるクリスマスミサを行い、世界の平和のために祈りを捧げました。教皇レオ14世「暴力と抑圧の前に、神はこの世のすべての子どもたちを救いで照らす優しい光を灯してくださいます」24日、バチカンのサンピエトロ大聖堂では、今年5月に就任したローマ教皇レオ14世が恒例のクリスマスミサを初めて執り行いました。聖歌隊の歌声が響き渡り、荘厳な雰囲気に包まれる中、およそ6000人の信者らが参