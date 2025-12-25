■ミラノ・コルティナパラリンピック推薦内定選手会見（25日、東京・日本財団ビル）来年3月に開幕するミラノ・コルティナパラリンピックに向けて、アルペンスキー、ノルディックスキー（クロスカントリースキー・バイアスロン）、スノーボード、3競技の推薦内定選手18人が25日、都内で記者会見を行った。前回の北京パラリンピック、男子20kmクラシカル（立位）で 金メダルを獲得した日本パラクロスカントリー界のエース・川除大輝