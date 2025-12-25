25日朝、神奈川県横浜市で横断歩道を渡っていた女性が車と衝突する事故があり、女性はその後、死亡が確認されました。車はその場から逃走していて、警察は死亡ひき逃げ事件として捜査しています。警察によりますと、25日午前5時40分ごろ、横浜市鶴見区の交差点で「乗用車と歩行者の事故。乗用車が逃走した」などと119番通報がありました。近くに住む佐久間莉久さんが横断歩道を渡っていたところ、交差点に入ってきた乗用車と衝突し