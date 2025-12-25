2025年に旅立たれた著名人たち。さまざまな舞台で活躍し、時代を彩ったその功績をたどる。俳優吉行和子さん俳優の吉行和子さんが9月2日、亡くなった。90歳だった。1959年に「才女気質」「にあんちゃん」で毎日映画コンクール女優助演賞を受賞。「3年B組金八先生」や「ナースのお仕事」など多数の作品に出演した。母はNHKの朝の連続ドラマのモデルにもなった、日本の美容師の草分け的な存在として知られる吉行あぐりさんで、兄は